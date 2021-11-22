الامارات | «كي إتش كي 54» بطل شوط قوارب التجديف المفتوح في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كي إتش كي 54» بطل شوط قوارب التجديف المفتوح في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج قارب البحرين (كي إتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلاً للشوط (المفتوح)، في سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي أقيمت منافساتها أول من أمس في قناة دبي المائية.

وشهد السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2021-2022، مشاركة 35 قارباً على متنها ما يزيد على 300، حيث شق المشاركون مسار السباق من عمق القناة إلى خط النهاية في فيستيفال سيتي وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وقال بيان صحافي: «سجل قارب البحرين (كي إتش كي 54) اسمه من جديد في سجلات البطولة بعد إنجازاته المدوية في المواسم الأخيرة، ومن بينها فوزه بأغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الماضي سباق كأس آل مكتوم في نسخته رقم 24، حيث أصبح أول قارب يحرز صدارة الشوط (المفتوح)، والذي استحدثه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل تطوير المسابقة».

واستطاع القارب عمان 44 التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، تسجيل عودة موفقة الى البطولة والحصول على المركز الثاني في الشوط المفتوح، فيما حل القارب البحريني (فيكتوريوس 53) لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي في المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق ومنافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، قام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، يرافقه مدير مركز شرطة الموانئ العقيد الدكتور حسن السويدي، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوط المفتوح، فيما أرجأت اللجنة المنظمة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الأول لحين الفصل في الاعتراضات المقدمة من المشاركين.

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