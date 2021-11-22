الامارات | اليابان بطلة مونديال الكاراتيه في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان بطلة مونديال الكاراتيه في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المنتخب الياباني، أمس، بلقب النسخة الـ25 لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، التي أقيمت منذ 16 نوفمبر الجاري، على مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، ونافس على ألقابها 1000 لاعب ولاعبة، من 117 دولة.

ونجح لاعبو ولاعبات اليابان، خلال اليوم الختامي، في انتزاع المركز الأول للترتيب العام للبطولة، بإجمالي سبع ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان)، ليحرم أبطال «الساموراي» المنتخب المصري من إهداء العرب إنجازهم الأول تاريخياً في بطولات العالم التي استهلت في عام 1970، لكن أبطال مصر نجحوا في تكرار إنجازهم في «مونديال 2014»، بالحلول في دبي بالمركز الثاني بإجمالي ثماني ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وفضيتين وثلاث برونزيات.

وشارك في مراسم تتويج أبطال «مونديال دبي»، كل من الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنطونيو إسبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي. وواصلت اليابان زعامتها على صعيد ألقاب بطولات العالم للكاراتيه، بعد أن أضافوا ومن بوابة دبي، ميداليتهم الـ94 الذهبية، وإجمالي 205 ميداليات ملونة، متفوقين بفارق كبير، على أقرب منافسيهم المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، بإجمالي 171 ميدالية ملونة، منها 56 ميدالية ذهبية.

ولم يتوقف إنجاز منتخب مصر عند هذا الحد، بل نجح في انتزاع المركز الأول في بطولة العالم لأصحاب الهمم للكاراتيه، وتعد من البطولات التشجيعية المرافقة لليوم الختامي في بطولة العالم لكاراتيه الأسوياء.وانتزع لاعبو ولاعبات مصر، مركز الصدارة، بنيلهم ثماني ميداليات ملونة، برصيد ثلاث ذهبيات، وفضيتين، وثلاث برونزيات، فيما حل ثانياً المنتخب الإسباني برصيد خمس ميداليات ملونة ( 2 ذهب- 1 فضة – 2 برونز)، فيما عاد المركز الثالث للمجر بإجمالي ميداليتين ذهبية وفضية. وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري، بنيل المركز الأول في منافسات، الإعاقة الحركية، والذهنية بنين، والإعاقة الذهنية بنات، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان على صعيد منافسات الإعاقة الحركية بنين، ومثلها للبنات.

اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والمغربي

وقّع اتحاد الإمارات للكاراتيه، اتفاقية تعاون مع نظيره المغربي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإسباني أنطونيو سبينوس، وذلك على هامش استضافة دبي بطولة العالم للكاراتيه في نسختها الـ25، التي يسدل الستار عليها اليوم في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، ونافس على ألقابها منذ 16 نوفمبر الجاري، 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة.

وتولى التوقيع على الاتفاقية، اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعن الطرف المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه محمد مقتابل.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعسكرات التدريبية والمشاركة في البطولات التي ينظمها كلا الطرفين، وانعكاسها على تطور اللعبة، وتوفير فرص الاحتكاك للفرق والمنتخبات الوطنية لكلا البلدين.

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