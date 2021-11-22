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الامارات | سعيد بن مكتوم يحرز ذهبية «الإسكيت» في بطولة الإمارات

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بطلاً لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، ضمن بطولة الإمارات الشاملة باكورة نشاط الاتحاد للموسم الجديد بعد التعافي من الجائحة.

وقال بيان صحافي: «شهدت البطولة منافسة قوية بين ثلاثي المنتخب الوطني الشيخ سعيد بن مكتوم (57 طبقاً)، ومحمد حسن الذي حل وصيفاً (54 طبقاً)، وقدم أداء مميزاً نال على اثره الميدالية الفضية، فيما حل سيف بن فطيس في المركز الثالث ( 44 طبقاً) ونال الميدالية البرونزية، فيما حل في المركز الرابع عبيد مصبح بن ضاوي (25 طبقاً)، ثم رشيد البلوشي خامساً برصيد (22 طبقاً)، وحل الرامي الواعد سالم أحمد بن حم سادساً».

وعقب الختام قام الأمين العام للاتحاد عبدالله سالم الزعابي، بتتويج الفائزين في البطولة وتكريم الحكام الذين أداروا المنافسات.

وأعرب الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالفوز، وقال: «الكل فائز لأن عودة النشاط في حد ذاته مكسب للجميع، سيما وأن منتخبنا مقبل على مشاركة مهمة وهي دورة ألعاب الخليج المزمعة إقامتها في الكويت بداية العام المقبل».

وأشاد بطل الإمارات، بالرامي الواعد سالم بن حم، مؤكداً أنه خامة طيبة يمكن صقلها ليصبح رافداً جيداً للمنتخب الوطني، شريطة أن يواظب على التدريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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