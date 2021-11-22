الامارات | الكربي يتصدر دوري «الإمارات لونجين لقفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكربي يتصدر دوري «الإمارات لونجين لقفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز الفارس علي الكربي بالجواد «غودي» من إسطبلات الشراع، جائزة المركز الأول في أهم منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي دبي للبولو والفروسية، واشتملت على 10 منافسات، واختتمت أول من أمس.

وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارس محمد الكميتي مع الفرس «إينا فا دو» من نادي عجمان للفروسية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس طلال فيصل الزاحم على صهوة جواده «كانونبال» من إسطبلات الصافنات.

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