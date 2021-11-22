شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد 11 ديسمبر موعدا لانتخاب مجلس جديد بعد التأجيل لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان، اجتماعا بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، تم خلاله بحث ومناقشة كافة المشاورات التى أجريت مع الجهات المعنية بإجراءات الجمعية العمومية لنادى أسوان، فى ضوء الخطابات الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بشأن تحديد الموعد الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان أن يكون يوم السبت الموافق 11/12/2021، هو الموعد الجديد لعقد الجمعية العمومية لنادى أسوان لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2025 - 2021، وسيتم إخطار الأعضاء بالإجراءات المحددة بالمادة 13 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية.