شكرا لقرائتكم خبر عن مرتدية قميص الأهلي.. الأمريكية ديكسون هيل تفوز ببطولة الجمهورية لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة مثيرة، توجت البطلة الأمريكية ديكسون هيل، لاعبة الاسكواش الأمريكية، ببطولة أمريكا للاسكواش تحت 15 سنة، حيث بدا الزي الرسمي للاعبة لافتا نتيجة ارتدائها لقميص الأهلي.

وفازت ديكسون هيل خلال اللقاء النهائي للبطولة على منافستها جوفي بنتيجة 3-0، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6, 11-8, 11-9).

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مواعيد 5 بطولات بالموسم الجديد، وهي: مانشستر المفتوحة، الجونة الدولية، مورشيوس المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، وبطولة الأبطال التي تقام في ختام الموسم الجاري.

وتقام البطولة الأولى وهي مانشستر المفتوحة في الفترة بين 19 إلى 25 أبريل المقبل، وكان الثنائي، محمد الشوربجي ونور الطيب قد توجا بهذا اللقب في النسخة الماضية.

فيما تقام بطولة الجونة الدولية في الفترة بين 20 إلى 28 مايو المقبل بمدينة الجونة، حيث يحمل لقبها عن النسخة الماضية، علي فرج المصنف الأول عالمياً، والبطلة المعتزلة رنيم الوليلي.

كما تقام بطولة مورشيوس في الفترة بين 1 إلى 5 يونيو المقبل، وتستضيف بريطانيا بطولة الاسكواش المفتوحة في الفترة بين 14 إلى 20 يونيو المقبل، حيث يحمل لقبها كل من، محمد الشوربجي ونوران جوهر عن النسخة الماضية.

وأخيراً تقام بطولة الأبطال خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو المقبل، في ختام الموسم الجاري حيث يشارك بها أقوى 8 لاعبين في الرجال والسيدات على مدار الموسم.