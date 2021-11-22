شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: القمة أهم أسباب استبعاد أبو جبل من قائمة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عبد الحميد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن قائمة البرتغالي كارلوس كيروش لكأس العرب تأثرت ببعض المباريات المهمة، مثل مباراة القمة على قرارات اختيار وضم اللاعبين.

وتابع أمير عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "قائمة كيروش لكأس العرب؟!.. أعتقد أن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كانت سبب في استبعاد أبو جبل".

وعن تحليله لأداء حراس المرمى قال أمير عبد الحميد: "الشناوي لم يتأثر بالإصابة والفترة التي غاب فيها عن الملاعب، حارس شخصيته كبيرة ومتطورة وينجح في إثبات نفسه بقوة ولا جدال على موهبته.

وانتظم محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ثلاثى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم، بعدما اكتفوا بتدريبات استشفائية خفيفة أمس على هامش مران الفريق الجماعى قبل أن ينتظموا اليوم فى المران الجماعي.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة غزل المحلة، المقرر لها اليوم الاثنين، فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلى وي السلام، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.