شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة إيسترن كومبانى لمواجهة بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها فى الثالثة عصر الاثنين باستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي:

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد محمد (بوسكا)، عمرو حسام عبد الواحد الدفاع: أحمد ثابت (داهش)-محمود محمد (صقر)-عاصم سعيد - خالد مصطفى- كمال أبو الفتوح - أسامة عزب خط الوسط: أحمد ابو بكر (موكشا)-الحسينى طه-كريم خميس- بنچامين - محمد ناصر (مودي)-محمد على بن مصطفي(طرابلسي)-احمد السعيد (متعب) الهجوم: محمد عماد الفيل - محمد حسن - صلاح عاشور -احمد اسماعيل (تمساح)-عرفه السيد- ستيفن-محمد عصام الديني