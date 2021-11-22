شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: صادفنا سوء حظ.. والغزال يستحق المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق فاركو، أنه واجه سوء توفيق في البدايات، قائلا: "صادفنا سوء حظ غير طبيعي وتقدمت باستقالتي لرفع الحرج عن الإدارة .. وكنت أتمنى ضم عمرو جمال للمنتخب".

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "اعتبرت المباريات الثلاث الأولى مرحلة تقارب بين اللاعبين بعضهم البعض، وبين الفريق والجهاز الفني، وكنا نقدم مباريات كبيرة لكن النتائج كانت تخذلنا".

وتابع المدير الفني لفريق فاركو: "عمرو جمال يقدم مباريات كبيرة ويجتهد في التدريبات، وشاء القدر أن يكافئه بعد الالتزام والمجهود الكبيرة الذي يبذله، وكنت أتمنى انضمامه للمنتخب في المعسكرات الماضية أو في قائمة كأس العرب لأنه يستحق ذلك".

وتلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى، مدافع فاركو، على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

وشهدت الدقيقة 30 احتساب ركلة جزاء لفاركو بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على سيف تقا، فشل فى إحرازها رامى صبرى مدافع فاركو بعدما حاول تسديدها على طريقة "بانينكا" الشهيرة.

فيما كلف عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا، فريقه الهدف الأول أمام فاركو بعد وقوعه فى خطأ بمرور الكرة بين أقدامه بعد تسديدة أحمد شريف، لاعب فاركو، فى المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية بافتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.