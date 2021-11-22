شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: عقود لاعبى المقاصة بالكامل 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة على تعادله مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد وانتهت على بالتعادل السلبي.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "نقدم أداءًا جيدا رغم ضعف الإمكانيات.. وعقود الفريق بالكامل بـ 15 مليون جنيه".

وتابع المدير الفني للمقاصة: ""كنا نلعب أمام فريق محترم وقوي ومدرب كبير يتميزون بالضغط والرتم العالي، لذلك كنا نحاول تهدئة الرتم قدر المستطاع خصوصا في الشوط الأول، ونبدأ في الشوط الثاني باللعب بشكل طبيعي ونحاول تقسيم المباريات إلى جزئيات".

وواصل تامر مصطفى: "نحن نقارن الفريق الحالي باللاعبين والأسماء القديمة ولكن هذا غير صحيح تماما، كان لدينا اليوم لاعبين في الملعب مواليد 2001، ولدينا 8 لاعبين من الدرجة الثانية، لذلك لا يجب أن يتم وضعنا في نفس ميزان الفرق الأخرى، لا يجب أن تقارني بالاتحاد أو المصري، أو الإسماعيلي لا على مستوى الميزانية ولا الخبرات ولا أي شيء".