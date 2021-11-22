شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام خمسة لقاءات مثيرة تجمع سموحة مع طلائع الجيش باستاد الإسكندرية، وبيراميدز مع إيسترن كومبانى باستاد الدفاع الجوى، وغزل المحلة مع الأهلى باستاد المحلة، والجونة مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، والزمالك مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش

تقام مباراة سموحة وطلائع الجيش في الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندري بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع غزل المحلة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعدما خاض 4 مباريات تعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه 6.

موعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومبانى

تقام مباراة بيراميدز وإيسترن كومبانى في الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بعد التعادل الإيجابى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر إيسترن كومبانى من فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر بدون أي رصيد من النقاط بعدما لعب 4 مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

موعد مباراة غزل المحلة والأهلى

تقام مباراة غزل المحلة والأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المحلة في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

موعد مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ، واستفاق الفارس الأبيض سريعًا من كبوة خسارة مباراة القمة على يد الأهلي بخمسة أهدافٍ لثلاثة، وفاز على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين، ليصل للنقطة التاسعة له هذا الموسم.

بينما افتتاحية البنك الأهلي للموسم الجديد كانت قوية، حيث فاز على الطلائع بالثلاثة، لكنه اصطدم بالنادي الأهلي وخسر بصعوبة، وذلك قبل أن يفز على الإسماعيلي ثم يخسر من سيراميكا ليمتلك بذلك 6 نقاط قبل مباراته ضد الفارس الأبيض.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.