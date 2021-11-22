شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهنئ أحمد حمدى بأول ألقابه فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الجونة لاعبه السابق أحمد حمدى بالتتويج بأول ألقابه في مونتريال الكندي وكتب النادي الساحلي عبر صفحته الرسمية: "نبارك للاعبنا السابق أحمد حمدي بمناسبة حصوله على كأس كندا مع نادي مونتريال".

وتُوج نادي مونتريال الكندي المحترف ضمن صفوفه لاعب الوسط المصري أحمد حمدي بكأس البطولة الكندية، ليحصد لاعب الأهلي السابق أول ألقابه رفقة الفريق، كما تأهل الفريق إلى دوري أبطال كونكاكاف، بعد التغلب على تورونتو بهدف دون مقابل في النهائي.

وخاض أحمد حمدي 90 دقيقة مع فريق مونتريال في النهائي ضد تورنتو، حيث أقيمت البطولة بين أندية تمثل 4 دوريات مختلفة هي أندية دوري كيوبيك ودوري أونتاريو ودوري كندا الممتاز والدوري الأمريكي.

وبذلك يتأهل حامل لقب البطولة ليمثل كندا في دوري أبطال كونكاكاف 2022، ويعد تورونتو هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، يليه مونتريال الذي رفع رصيده إلى 5 ألقاب.

كان نادي مونتريال قد أعلن أكتوبر الماضي تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد حمدى، المنضم من صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة، حيث وقع اللاعب على عقد مع النادى لمدة عامين، ليستمر حتى 2023، بالإضافة إلى عام اختياري.

وبدأ أحمد حمدي مسيرته الكروية في قطاع ناشئي النادي الأهلي، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى الجونة.

وانضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب أفريقيا ومصر لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017، ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.