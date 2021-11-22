شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس جلسة الـ15 دقيقة بين موسيماني والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، إن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، قد عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق استمرت لما يقرب من ربع ساعة أشاد خلالها المدير الفني بالتزامه خلال الفترة الأخيرة رغم مشاركته في الشوط الثانى من المباريات.

وأضاف شبانة: أن موسيمانى أكد لحسين الشحات أنه أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق، وعدم مشاركته في التشكيل الأساسى لا يقلل من دوره على الإطلاق، بل يعتبره أحد اللاعبين الأساسيين.

وطلب المدير الفني من الشحات العمل على زيادة المعدل البدنى للاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر عليه، من أجل الدخول في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع: موسيماني وعد اللاعب بالعمل على زيادة تدريباته البدنية للوصول إلى المستوى الذى يأمله حتى يعود إلى مكانه الأساسي في التشكيل خلال المباريات المقبلة.