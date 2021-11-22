شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس جلسة الـ15 دقيقة بين موسيماني والشحات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شبانة: أن موسيمانى أكد لحسين الشحات أنه أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق، وعدم مشاركته في التشكيل الأساسى لا يقلل من دوره على الإطلاق، بل يعتبره أحد اللاعبين الأساسيين.
وطلب المدير الفني من الشحات العمل على زيادة المعدل البدنى للاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر عليه، من أجل الدخول في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.
وتابع: موسيماني وعد اللاعب بالعمل على زيادة تدريباته البدنية للوصول إلى المستوى الذى يأمله حتى يعود إلى مكانه الأساسي في التشكيل خلال المباريات المقبلة.
ولم يشارك الشحات أساسيا مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وشارك احتياطيا في بعض المباريات، في ظل اعتماد موسيماني على الرباعي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ولويس ميكيسوني بشكل أساسي.