الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين 22 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم الاثنين فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى 

 

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

44a9db75e7.jpg


ترتيب الزمالك والبنك الاهلى فى جدول الدوري 

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

 

33c4d7eea5.jpg

البنك الأهلى يراهن على خبرة اللعب مع الكبار 
ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربع نقاط بالموسم الماضى، لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.

 


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا