شبانة: بيراميدز يترقب مصير كهربا مع الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: بيراميدز يترقب مصير كهربا مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شبانة أن مسئولي بيراميدز يترقبون مصير محمود كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من البقاء أو الرحيل، تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.
وقال شبانة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، بدأ فتح ملف التعاقد مع كهربا مع مطلع الموسم الجديد، حال رحيله عن الأهلي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر، فضلاً عن توتر العلاقة بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وأضاف: استقر مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على فتح خطوط اتصال مع أحمد يحيي، وكيل كهربا، للحديث معه عن الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل إلى أي دوري خليجي، عن طريق البيع النهائي، تمهيدًا للعودة للدوري المصري من جديد مع مطلع الموسم الجديد عبر بوابة بيراميدز.