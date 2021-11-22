شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: بيراميدز يترقب مصير كهربا مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شبانة أن مسئولي بيراميدز يترقبون مصير محمود كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من البقاء أو الرحيل، تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.

وقال شبانة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، بدأ فتح ملف التعاقد مع كهربا مع مطلع الموسم الجديد، حال رحيله عن الأهلي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر، فضلاً عن توتر العلاقة بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف: استقر مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على فتح خطوط اتصال مع أحمد يحيي، وكيل كهربا، للحديث معه عن الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل إلى أي دوري خليجي، عن طريق البيع النهائي، تمهيدًا للعودة للدوري المصري من جديد مع مطلع الموسم الجديد عبر بوابة بيراميدز.