شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة إهدار الفرص صداع فى رأس حسام حسن بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العميد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اللاعبين من ظاهرة إهدار الفرص المتكررة هذا الموسم، والتي كلفت الفريق إهدار العديد من النقاط، وكان آخرها نقطتين أمام مصر المقاصة مساء الأحد.

وأكد العميد، في تصريحات له، أن الفريق بالصفقات التي عقدها الصيف الماضي بات مرشحا للدخول في حسابات المربع الذهبي، وهو أقل طموحا للجهاز الفني والإداري، والجماهير الداعمة للفريق منذ بداية الموسم.

وكان الاتحاد السكندري الأكثر سيطرة على مجريات الشوط الثاني، وحاول اختراق دفاع المقاصة، ولكن يقظة دفاع الفريق الفيومي حرمت لاعبي زعيم الثغر من الوصول إلى مرمى محمد مجدي لينتهي الشوط الأول بدون أهداف. وأهدر مابولولو، مهاجم الاتحاد، فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 78 برأسية، بعد استقبال عرضية على طبق من ذهب من جانب زميله كريم الديب، ولكن أهداها أعلى العارضة.

وتعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاءين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.