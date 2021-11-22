شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي فيوتشر من انتفاضة إنبي قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من صحوة لاعبي إنبي في اللقاء المرتقب والذي يجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة أن إنبي يعاني من تراجع النتائج في آخر جولتين بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام غزل المحلة، ثم التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق.

وشدد علي ماهر، خلال مران فريقه أمس، على ضرورة استغلال الروح المعنوية العالية، بعد الفوز على إيسترن كومباني في اللقاء الماضي بالدوري برباعية مقابل هدف، في مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية، خاصة أن ذلك اللقاء كان مفتاح دخول 3 لاعبين من الفريق في قائمة المنتخب، وهم: أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد.

وواصل فريق فيوتشر تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي، وشهد مران الفريق حالة من المعنويات المرتفعة، بعد انضمام الثلاثي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.

ولعب فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، مباراة ودية يوم الجمعة الماضي مع فريق النجم المصرى، وقام على ماهر بمشاركة اللاعبين التى لم تشارك فى لقاء إيسترن كومباني الماضي، لتجهيز كل عناصر الفريق.

وانتهت المباراة بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح "هدف" أيمن الصفاقسى "هدفين"، محمد علاء "هدف").