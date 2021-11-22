شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين لـ محمد شبانة: هناك صعوبة في استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن صعوبة استكمال بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

وأضاف حسين، خلال تصريحات تليفزيونية: "مفيش خرم إبرة لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، كل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة".

وتابع: "ناديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".

وأتم: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها".