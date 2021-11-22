شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين لـ محمد شبانة: هناك صعوبة في استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن صعوبة استكمال بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.
وأضاف حسين، خلال تصريحات تليفزيونية: "مفيش خرم إبرة لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، كل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة".
وتابع: "ناديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".
وأتم: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها".
وفى سياق أخرتلقى اتحاد الكرة، موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التى ترغب الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى.
وطلبت الأندية من الفيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.
كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.
وطالب اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية بإرسال خطابات التفويض لحضور الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى عبر البريد السريع أو من خلال تسليمها لإدارة الاتحاد يداً بيد، مع الحصول على إيصال رسمى بالاستلام.
وحذر اتحاد الكرة من إرسال التفويضات عبر الفاكس أو البريد الالكترونى "الإيميل"، حيث لن يعتد بهذه التفويضات، كما طالب اتحاد الكرة الأندية بأن يكون الشخص المفوض بالحضور أحد أعضاء مجلس إدارة النادى ويقوم باعتماد التفويض من الجهة المختصة قبل تسليمه للجبلاية.
وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية يخطرها بتحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، ووفقا للخطابات المرسلة للأندية تقام الجمعية العمومية الطارئة بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى الحادية عشرة صباحا.