شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات لجنة مسابقات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى، برئاسة خالد كامل، عقوبات الجولة الثامنة بالمجموعات الثلاث والتي أسفرت عن الآتى:-

مباراة النصر × بورتو السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 19/11/2021م .

إيقاف أشرف حامد المدير الإداري نادي النصر مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيه، وذلك للاعتراض على قرارات الحكم عقب نهاية المباراة.

-إيقاف محمد عبد الفتاح رئيس الجهاز بنادي النصر مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيه، وذلك للاعتراض علي قرارات الحكم عقب نهاية المباراة.

مباراة بنها × المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 19/11/2021

- توقيع غرامة مالية على نادي بنها قيمتها 5000 جنيه، وذلك لقيام المنتمين لناديكم بسب طاقم التحكيم عقب نهاية المباراة .

- توقيع غرامة مالية على نادي بنها قيمتها 1000 جنيه، وذلك لعدم وجود لوحة تبديلات اللاعبين مع الالتزام بوجود لوحة تبديل في المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة في هذا الشأن.

مباراة وادي دجلة × المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 19/11/2021

- توقيع غرامة مالية علي نادي المصرية للاتصالات قيمتها 3000 جنيه، لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري مع الالتزام بلائحة المسابقات المرسلة للأندية قبل بداية الموسم .

مباراة الزرقا × الرجاء التي أقيمت يوم الخميس الموافق 18/11/2021

- إيقاف اللاعب/ محمود السيد قرني لاعب نادي الرجاء أربع مباريات و غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد للسب والبصق علي زميله.

مباراة بلدية المحلة × الصيد بالمحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 18/11/2021

- إيقاف اللاعب/ حسين حلمي عبدالخالق عبدالفتاح لاعب نادي الصيد بالمحلة مباراة واحدة، وذلك للطرد لحصوله على الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة اف سي مصر × الإنتاج الحربي التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 19/11/2021

- إيقاف اللاعب/ محمد محمود محمد الشبيني لاعب نادي الإنتاج الحربي مباراة واحدة، وذلك للطرد لمنع فرصة محققة .

مباراة الحمام × دكرنس التي أقيمت يوم الخميس الموافق 18/11/2021

1- توجيه إنذار لنادي الحمام بنقل المباريات خارج ملعبه، وذلك لما بدر من المنتمين لنادي الحمام تجاه حكم المباراة .

2- إيقاف الكابتن/ عبد الغنى محمود مدرب نادي الحمام ثماني مباريات وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيه، وذلك لمحاولة الاعتداء علي طاقم الحكام .

3- إيقاف الكابتن/ عون خالد عون إداري نادي الحمام ثماني مباريات وغرامة مالية عليه غرامة مالية قيمتها 10000 جنيه، وذلك لمحاولة الاعتداء على طاقم الحكام.

4- إيقاف الكابتن/ سليم عيد حمد مدرب حراس المرمى نادي الحمام ثماني مباريات وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيه، وذلك للطرد لمحاولة الاعتداء علي طاقم الحكام

5- توقيع غرامة مالية على نادي الحمام قيمتها 10000 جنيه بيانها كالتالي :-

1- 5000 جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لنادي الحمام أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة .

2- 5000 جنيه لما بدر من المنتمين لنادي الحمام تجاه حكم المباراة.