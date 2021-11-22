شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معروف يوسف: أزمتنا مع الزمالك تجددت وسنعود للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر أسامة فرحات، وكيل اللاعب معروف يوسف، مفاجأة جديدة بشأن مستحقات لاعبه لدى نادي الزمالك، والتي كانت في طريقها للانفراجة في الفترة الماضية.

وقال فرحات، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة عبر أون تايم سبورتس، إن المحكمة الرياضية الدولية حكمت من قبل لصالح موكله بالحصول على ثمانية ملايين جنيه مصري من الزمالك.

وأضاف وكيل اللاعب النيجيري، إن لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، لم تلتزم بالاتفاق السابق مع معروف يوسف، والذي كان يقضي بسداد ما يقارب نصف المبلغ.

وتابع: "اللجنة التي كانت تدير الزمالك لم تلتزم معنا بأي اتفاقات مالية خاصة بمعروف يوسف، لنا مستحقات تصل إلى 8 ملايين جنيه واللاعب كان مستعد للحصول على 4 ملايين فقط".

وأوضح أن المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد 8 ملايين جنيه لمعروف يوسف، ورفضنا العودة لها مجددًا بناء على رغبة اللاعب، والآن يبدو أننا سنعود لها مرة أخرى، قائلا: "معروف يوسف كان رافض التقدم بشكوى ضد الزمالك، وتوصلنا لاتفاق مبدئي مع اللجنة، لكن فوجئت بعدها بعدم إتمام الاتفاق وطلبوا منا التوجه إلى المحكمة الرياضية".