خالد مرتجي: الأهلي يحتاج لميزانية ضخمة للتتويج بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب منه الترشح على منصب أمين الصندوق خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لا يمكنه رفض هذا الطلب.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" في انتخابات عام 2017 تطلعاتي كانت أكبر من عضوية مجلس الإدارة ، والخطيب قال لي وقتها أريدك معي كعضو في مجلس الإدارة، وفضلت مصلحة الأهلي وقتها على مصلحتي الشخصية".

وأضاف:" الخطيب قال لي أريدك أن تترشح على منصب أمين الصندوق خلال الانتخابات القادمة، ولا أستطيع عمل شيء يخالف ما يقوله رئيس النادي، فالأهلي فوق الجميع وليس مجرد شعار".

وتابع:" لا يشترط أن يكون أمين الصندوق في الأهلي محاسبًا، ومحمود باجنيد أهم أمين صندوق في تاريخ النادي حاصل على بكالوريوس علوم".

وأكمل:" الأهلي يسعى إلى تأسيس كيان اقتصادي عالمي، ومحمود الخطيب وضع خطة طويلة المدى للأهلي حتى عام 2050 ".

واستطرد:" الأهلي يحتاج إلى خطة تمويل استراتيجية لمواكبة أندية أوروبا الكبرى، والأهلي من أكبر 15 نادي من حيث الشعبية على مستوى العالم، والأهلي يخطط للفوز بكأس العالم للأندية، وهذا يحتاج لميزانية ضخمة لفريق الكرة".

وأتم تصريحاته:" الأهلي يحتاج لتكوين تحالفات من كيانات اقتصادية عملاقة، وتواصلت مع إدارتي يوفنتوس وريال مدريد قبل تأسيس شركة كرة القدم".