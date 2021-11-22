مخطط أحمال المقاولون الموقوف: الحكام عاملوني بـ"دونية".. والمساعد سبني بوالدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عبد الرحمن محمد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب، أن عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من رابطة الأندية المصرية المحترفة جاءت على الرغم من عدم سبه للحكم أحمد الغندور.

وتعرض عبد الرحمن محمد للإيقاف لثمان مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب سب الحكم خلال لقاء المقاولون ضد الأهلي، بحسب ما ورد في بيان اللجنة.

وأشار مخطط أحمال المقاولون في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تعرض للسب من جانب الحكم المساعد، سمير جمال، إلى جانب معاملته بطريقة غير لائقة من جانب الحكم الأول، أحمد الغندور.

وقال عبد الرحمن محمد: "سمير جمال الحكم المساعد قام بسبي بوالدي، وقال لي "أنت مين أنت"، وأظن أن لجنة الحكام لا تقبل بأن يحدث ذلك وأن يكون هناك تجاوز ضد أي عنصر من عناصر اللعبة".

وأكمل: "اللفظ الذي خرج مني لا علاقة له بأي أشخاص بل أنني قمت بسب الرياضة والكرة، كنت أشعر بظلم شديد، عندما سمعني الحكم المساعد قام بسبي".

وأضاف: "لم يكن في نيتي أن أتطاول على أي شخص، عندما تحدثت مع طاقم الحكام وأحمد الغندور كنت أتحدث معهم بكل احترام وكنت أنتظر رد لتهدئتي فقط".

واختتم: "أحمد الغندور تحدث معي بدونية شديدة للغاية وكان ينظر لي بطريقة غير جيدة وكأنني دخيل على كرة القدم".