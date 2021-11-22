نشرة الأحد.. قائمة الأهلي للمحلة.. إقالة سولشاير.. وإدارة الزمالك تصدر بيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

"تلعب بقميص الأهلي".. الناشئة الأمريكية هيل تتوج ببطولة أمريكا للأسكواش

الشغب مستمر.. إيقاف قمة ليون ومارسيليا بعد التعدي على باييت (فيديو)

الاتحاد يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام المقاصة بالدوري

عاشور حكمًا للقاء البنك الأهلي والزمالك.. والحنفي للأهلي وغزل المحلة

5 إجراءات جديدة من إدارة الأهلي لتسهيل عملية الانتخابات

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا باكتساح غرناطة برباعية

جالاتا سراي يسقط بخسارة قاتلة أمام فناربخشة بمشاركة مصطفى محمد

لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها النادي

"إنجاز تاريخي".. سيدات مصر يفزن ببطولة العالم للكاراتيه

استمرار غياب كهربا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة

رسميا.. إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد