بعد واقعة باييت.. إلغاء مباراة ليون ومارسيليا رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الحساب الرسمي لنادي أولمبيك مارسيليا، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، عدم استئناف مباراة أولمبيك ليون في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

جاء هذا القرار عبر الحساب الرسمي لنادي مارسيليا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وشهدت المباراة في الدقيقة الرابعة أحداثًا مؤسفة إثر سقوط قائد مارسيليا ديميتري باييت بعد قيام مشجع من ليون بإلقاء زجاجة مياه على رأس اللاعب ليسقط على إثرها. (طالع التفاصيل)

هذا الموقف جعل حكم المباراة يقرر إيقاف المباراة قبل أن يقرر إلغائها، حيث من المقرر أن تقام القمة في وقت لاحق لم يحدد موعدها.

ويشهد الموسم الحالي للدوري الفرنسي أحداث شغب من الجماهير خلال مباريات مارسيليا وباريس سان جيرمان، ونيس ومارسيليا.

جدير بالذكر أن مارسيليا يحتل الترتيب الخامس برصيد 23 نقطة، في المقابل يأتي ليون في الترتيب التاسع بـ19 نقطة.