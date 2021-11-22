مدرب المحلة: الجميع يخشى استاد الغزل وأولهم الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد عودة المدير الفني لنادي غزل المحلة، بأن اللعب على ستاد النادي سوف يمثل أفضلية كبيرة أمام الأهلي، قائلًا أن الجميع يخشى تلك المواجهة بما في ذلك الأندية الكبرى.

وقال عودة في تصريحاته لقناة المحور الفضائية عقبل مواجهة الأهلي مساء الإثنين: "أنهينا مباراة طلائع الجيش، وبدأنا مباشرة في الحديث عن مواجهة الأهلي، لكن الوقت ضيق للغاية بين الجمعة والإثنين فاصل قليل من أجل التجهيز لمنافس بحجم الأهلي".

وتابع: "ستاد المحلة استاد مرعب، وأثناء تدريب المقاولون العرب لم أكن أحب زيارته، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي والزمالك".

وأضاف: "الأهلي يرغب في حسم المباراة مبكرًا، وبمجرد أن يمر 10 و20 دقيقة دون تسجيل يشعر بالقلق لأن الفريق لا يستطيع لعب ضغط عالي بشكل متواصل، وبعد وقت ما حين يهدأ الأهلي سأحاول التعامل مع الموقف بالشكل المناسب".