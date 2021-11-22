عامر حسين: نتمنى اعتراف الأندية بالعقوبات.. ولا جديد بشأن شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عامر حسين عضو لجنة رابطة الأندية، أنه لا جديد بشأن تحديد مصير مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تعترف الأندية بالعقوبات الموقعة عليهم.

وقال حسين في تصريحات لقناة "الحياة": "أرى أن الأمور تسير بشكل جيد، وأتمنى ألا نعطي عقوبات للأندية، ونتمنى أن تعترف الأندية بالعقوبات التي تحدث وألا تظل تقدم التماسات واحتجاجات".

وأضاف: "إذا كان هناك التماس يأتي لنا وبعد ذلك نرد عليهم، ومن حق أي فريق أن يذهب للجنة التظلمات ولا يوجد تعارض بين عمل لجنة المسابقات ورابطة الأندية، ولا أعرف مبرر أن تقدم الأندية التماسات وهم يعرفون أن هناك أخطاء وعقوبة حدثت في المباريات، قد يكون هذا الأمر روتيني بالنسبة لهم".

وتابع: "جميع الأندية التزمت بقرارات العقوبات التي وقعت ودفعت الغرامات الموقعة عليهم".

وأكمل: "لم يأتي لنا أي شيء من اتحاد الكرة بشأن تخفيض عقوبة شيكابالا، وموقفه لا يزال ثابتاً".

وواصل حسين: "كنا نأمل أن يذهب المنتخب إلى بطولة كأس العرب بفريق الشباب ونستفيد بالـ23 يوماً زمن البطولة، ونقوم بإراحة الأندية، خصوصاً أن الدوري خلال الموسم المقبل سيشهد توقف بسبب إقامة كأس العالم".

وأتم تصريحاته: "لست مسؤول عن كأس مصر واتحاد الكرة هو المختص بهذا الأمر".