وكيله: المحكمة الرياضية حكمت لمعروف بـ8 ملايين.. ولجنة الزمالك لم تلتزم معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أسامه فرحات وكيل اللاعب معروف يوسف، أن المحكمة الرياضية الدولية حكمت من قبل لصالح موكله بالحصول على ثمانية ملايين جنيه مصري من الزمالك.

وأشار فرحات في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، لم تلتزم بالاتفاق السابق مع معروف يوسف، والذي كان يقضي بسداد ما يقارب نصف المبلغ.

وقال فرحات: "اللجنة التي كانت تدير الزمالك لم تلتزم معنا بأي اتفاقات مالية خاصة بمعروف يوسف، لنا مستحقات تصل إلى 8 ملايين جنيه واللاعب كان مستعد للحصول على 4 ملايين فقط".

وأكمل: "معروف يوسف كان رافض التقدم بشكوى ضد الزمالك، وتوصلنا لاتفاق مبدئي مع اللجنة، لكن فوجئت بعدها بعدم إتمام الاتفاق وطلبوا منا التوجه إلى المحكمة الرياضية".

واختتم: "المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد 8 ملايين جنيه لمعروف يوسف، ورفضنا العودة لها مجددًا بناء على رغبة اللاعب، والآن يبدو أننا سنعود لها مرة أخرى".