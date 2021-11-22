فيديو اهداف الفيصلي والوحدات في نصف نهائي كأس الأردن.. «العميد يضرب الأخضر بثلاثية»

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والوحدات في نصف نهائي النسخة التاسعة والثلاثون ببطولة كأس الأردن، ضمن مباريات اليوم الاحد 21-11-2021.

ضرب الفيصلي غريمه الوحدات بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ليطيح به من بطولة كأس الأردن 2021، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

ومن المقرر مواجهة الفيصلي فريق السلط في النهائي يوم الخميس المقبل، بعدما تمكن الأخير من تجاوز فريق الحسين إربد بنتيجة (2-0)، في المواجهة الثانية لدور نصف النهائي، والتي جرت اليوم على ستاد الأمير الحسين في السلط.

وجاءت بداية مباراة سريعة بين الفيصلي والوحدات مع أفضلية نسبية لصالح النسر الأزرق الذي خطف هدف التقدم الأول في الثوان الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء تحصل عليها مجدي العطار ونفذها بنجاح في شباك عبد الستار.

وأضاف الفيصلي الهدف الثاني عبر يوسف أبو جلبوش في الدقيقة (55) من زمن الشوط الثاني، حينما أقتحم منطقة الجزاء وسط رعونة في دفاع الوحدات ليواجه الحارس عبدالستار ويضع الكرة في الشباك بمهارة من دون عناء.

واستغل الفيصلي خروج الوحدات من مناطقه برعونة سعيًا وراء تقليص النتيجة، ليضاعف الغلة بالهدف الثالث في الدقيقة (69) من هجمة مرتدة أنهاها أبو جلبوش بنجاح مسجلًا الهدف الشخصي الثاني.

وأدرك الوحدات الهدف الشرفي في الدقيقة (87) حينما استغل عبدالعزيز انداي تمريرة خالد عصام ووضعها على يسار أبو ليلى، لتنتهي المباراة بفوزٍ مستحق للنسر الأزرق بنتيجة (3-1).

الجدير بالذكر أن الفيصلي يتصدر سجل بطولات كأس الأردن برصيد 20 لقب، آخرها النسخة الأخيرة من المسابقة والتي أقيمت عام 2019، ويعد الوحدات الفريق الأقرب له بتحقيق اللقب 10 مرات، آخرها في موسم 2013.

فيديو اهداف الفيصلي والوحدات في نصف نهائي كأس الأردن