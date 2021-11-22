شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون أمام البنك الأهلي يتدربون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة لقاء البنك الأهلي، تدريبهم في الساعة الحادية عشرة صباح الغد الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.