شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون أمام البنك الأهلي يتدربون غدا والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام.
خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.
وجاء البيان كالتالي:-
تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.
كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.
وفى سياق متصل، أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه من المقرر إن غدًا الاثنين سيكون آخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي.
وأضاف لبيب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق على إن غدًا الاثنين سيكون آخر يوم للجنة الإدارة، على أن تقوم بعد ذلك بتسليم النادى.
وعن الجهة التي ستتسلم النادى عقب رحيل اللجنة المكلفة بالإدارة، قال حسين لبيب: "لا أعلم فهذا الشأن من اختصاص الوزارة، ولا أعلم لمن سيتم تسليم الإدارة".