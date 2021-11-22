أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عقد موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع مواطنه بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، من أجل تحفيزه على تقديم أفضل ما لديه في مباريات الدوري، خاصة أنه لم يقدم المستويات المطلوبة منه في آخر 3 مباريات بالدوري، على عكس المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي التي أحرز خلالها هدفين.

موسيماني يحفز تاو في جلسة خاصة قبل مواجهة المحلة

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع مواطنه بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، من أجل تحفيزه على تقديم أفضل ما لديه في مباريات الدوري، خاصة أنه لم يقدم المستويات المطلوبة منه في آخر 3 مباريات بالدوري، على عكس المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي التي أحرز خلالها هدفين.

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق مصر للتأمين بنتيجة 62/76، في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

احتل منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى الترتيب العام لبطولة العالم التى تقام فى دبى بعد تحقيق لاعبى المنتخب 8 ميداليات متنوعة فى البطولة.

الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات السفر للإمارات بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق بمدينة أبو ظبي في شهر ديسمبر المقبل، ضمن تحضيرات الأهلي على هامش توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسى عصر اليوم استعداداً للقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام.

الأهلي يخصص 4 جراجات لاستقبال سيارات الأعضاء فى انتخابات الجمعة

حرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي على استئجار العديد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء والتيسير عليهم أثناء المشاركة فى الانتخابات المقر لها الجمعة المقبل بمقر النادى بالجزيرة.

للمباراة الثالثة على التوالي، خرج محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

تلقى اتحاد الكرة، موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التى ترغب الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى.

يطير المغربى وليد الكرتى والتونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلادهما بعد الانتهاء من المشاركة مع بيراميدز فى مواجهة إيسترن كومبانى، المقرر إقامتها مساء غد الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل الانضمام لصفوف منتخبى بلادهما.

أُغلق باب الترشح على انتخابات نادي إنبى بترشح 49 مرشحا، منهم 3 على الرئاسة، هم: مصطفى الأمير وأيمن الشريعى ووائل لطفى، على أن تقام انتخابات النادي يوم الأربعاء المقبل 24 نوفمبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساءً.