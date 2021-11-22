شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج بعد اختياره بملف التعاقدات بالإسماعيلى: شرف ليا إنى أخدم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سمير فرج، لاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نادى الدراويش، من خلال عضويته فى لجنة ملف التعاقدات، مؤكدا أنه اختيار لخدمة النادى هو شرف كبير له.

وقال سمير، عبر حسابه على "إنستجرام": "توكلت واعتمدت عليك يا رب، كان ليا الشرف إنى أرتدى تيشرت النادى الإسماعيلى وأنا لاعب، والآن ليا الشرف إنى أخدم النادى فى ملف التعاقدات أنا وسمير نصر وأحمد الشيخ".

وطلب سمير، من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء من الوعكة الصحية التى يمر بها، قائلا: "بعد إذن الجميع الدعاء لوالدى ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة".

واعتمد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، تشكيل لجنة التخطيط والتطوير، ولجنة التعاقدات بشكل رسمي.

ويتولى سمير نصر، رئاسة لجنة التخطيط والتطوير، التى تتولى مسئولية إنشاء الإدارة التقنية الجديدة للنادى ”مركز الإسماعيلى لتحليل البيانات” وتطوير بعض الجوانب الاستثمارية والتسويقية بالنادي، بالإضافة إلى تواجده ضمن لجنة التعاقدات مع كل من: أحمد سمير فرج نجم الاسماعيلى السابق، وأحمد الشيخ العضو السابق بلجنة التعاقدات، حيث بدأت اللجنتان العمل على كافة الملفات المُكلفين بها.

ويستعد النادي الإسماعيلي، لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ينوي توفير طلبات الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني خوان براون، لإعادة بناء الفريق من جديد وتصحيح المسار، من أجل العودة إلى التواجد بين الأندية الكبار في جدول الدوري والمنافسة على الألقاب، كما اعتاد النادي منذ تأسيسه.



أحمد سمير فرج