شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: رابطة الأندية تهدد بإيقاف كارتيرون ومهلة أخيرة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة، إن رابطة الأندية المحترفة اعطت مهلة لنادي الزمالك لنهاية الاسبوع الحالي لتسديد 100 ألف جنيه غرامات مباراة القمة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين وفي حالة عدم التسديد ستضطر الرابطة إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى 200 ألف جنيه وفي حالة عدم التسديد ستتم مضاعفة العقوبة إلى نقل مباراة خارج الملعب.

وأضاف شبانة، خلال تصريحات تليفزيونية: في حالة عدم التسديد سيتم تغليظها إلى نقل مباراتين إلى خارج الملعب.

وتابع: طلبت الرابطة من كارتيرون أيضا تسديد الغرامة 20 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي، وفي حالة عدم التسديد ستتم مضاعفة الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة عدم التسديد سيتم إيقافه مباراة إلى أن يتم تسديدها باعتبار أن لائحة المباريات تنص على أن عقوبة اللاعبين والمدير الفني شخصية وليس مسئولية النادي.

وأتم: كما طلبت الرابطة من نادي الإسماعيلي سرعة تسديد غرامة الـ20 ألف جنيه؛ بسبب تجاوز الجمهور ضد لاعبي نادي الزمالك وأمامه 15 يوما للتسديد، وإلا ستتم مضاعفة العقوبة، خاصة بعد أن قامت الأندية الأخرى بتسديد الغرامات مقابل وصل استلام لحين حل أزمة الحساب البنكي للرابطة.