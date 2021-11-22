7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها كشف الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

الحنفى حكماً لمباراة الأهلى والمحلة وعاشور للزمالك والبنك

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تشهد إقامة 5 مباريات.

تعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف مصدر بالنادي الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استبعادهما من قائمة مباريات الفريق الأحمر.

مصر تحصد 11 ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين في اليوم الثاني للبطولة العربية لدراجات المضمار

توج منتخب مصر بـ11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزيتين في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي