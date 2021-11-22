7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها كشف الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.
الحنفى حكماً لمباراة الأهلى والمحلة وعاشور للزمالك والبنك
أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تشهد إقامة 5 مباريات.
تعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
كشف مصدر بالنادي الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استبعادهما من قائمة مباريات الفريق الأحمر.
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فاركو يواصل صحوته بانتصار ثانٍ ويلقن سيراميكا الهزيمة الأولى بالدورى
تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.