شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز تاو في جلسة خاصة قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع مواطنه بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، من أجل تحفيزه على تقديم أفضل ما لديه في مباريات الدوري، خاصة أنه لم يقدم المستويات المطلوبة منه في آخر 3 مباريات بالدوري، على عكس المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي التي أحرز خلالها هدفين.

وطال موسيماني تاو بضرورة بذل أقصى ما لديه لتقديم المستوى الفني المطلوب، واستغلال مهاراته الفردية وقدراته الخاصة في مساعدة الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، مؤكدا له أنه يؤمن بقدراته تماما ويتمنى عودته للمستوى الذي كان عليه من قبل.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة، بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏