شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتاً بياناً رسمياً أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.
مران الزمالك.. كارتيرون يحفز لاعبيه قبل مواجهة البنك الأهلي
لجنة إدارة الزمالك فى بيان: انتهت مهمتنا وبذلنا قصارى جهدنا فى خدمة النادى
غياب فادى فريد وانضمام أسامة فيصل لقائمة البنك الأهلى فى مواجهة الزمالك
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه من المقرر إن غدًا الاثنين سيكون أخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي.
أكد حسين السمرى المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب عقدت جلسة في الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على تقديم اللجنة استقالتها.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي تدريباتهم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين، وخاض الثنائي محمد أشرف "روقا" والإيفوارى رزاق سيسيه تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي.