شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتاً بياناً رسمياً أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز لاعبيه قبل مواجهة البنك الأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب مساء اليوم، الأحد، بملعب الكلية الحربية، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

لجنة إدارة الزمالك فى بيان: انتهت مهمتنا وبذلنا قصارى جهدنا فى خدمة النادى

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتاً بياناً رسمياً أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.

غياب فادى فريد وانضمام أسامة فيصل لقائمة البنك الأهلى فى مواجهة الزمالك