الارشيف / اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتاً بياناً رسمياً أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.

 

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز لاعبيه قبل مواجهة البنك الأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب مساء اليوم، الأحد، بملعب الكلية الحربية، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

 

لجنة إدارة الزمالك فى بيان: انتهت مهمتنا وبذلنا قصارى جهدنا فى خدمة النادى

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتاً بياناً رسمياً أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.

 

غياب فادى فريد وانضمام أسامة فيصل لقائمة البنك الأهلى فى مواجهة الزمالك

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 23 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز، والمقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

 

حسين لبيب لـ"الخليج 365": غدًا آخر يوم عمل للجنة إدارة الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه من المقرر إن غدًا الاثنين سيكون أخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي.

لجنة حسين لبيب تتقدم باستقالتها من إدارة نادى الزمالك لإجراء الانتخابات

أكد حسين السمرى المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب عقدت جلسة في الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على تقديم اللجنة استقالتها.

مران مستبعدى الزمالك.. تدريبات خاصة لـ روقا وسيسيه تحت إشراف المطراوى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي تدريباتهم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي،  وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين، وخاض الثنائي محمد أشرف "روقا" والإيفوارى رزاق سيسيه تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا