شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة البنك.. ماذا يفعل الزمالك في غياب المغربى أشرف بن شرقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، من قائمة فريقه التي ستواجه البنك الأهلى، في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد المغربى أشرف بن شرقى بعدما عانى اللاعب من الإصابة بالتواء فى الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلى، ليغيب لأول مرة هذا الموسم عن الزمالك.

نتائج الزمالك في غياب بن شرقى

وغاب بن شرقى عن الزمالك في الموسم الماضى 5 مباريات، 4 مواجهات في الدورى وواحدة في الكأس، فاز الزمالك في 3 لقاءات وتعادل في لقاءين ولم يتذوق الخسارة.

فى الدورى

الزمالك 2 /0 الاتحاد الأسبوع 12

الزمالك 0 /0 الجونة الأسبوع 25

الزمالك 2 /0 الإسماعيلى الأسبوع 30

الزمالك 1 / 1 البنك الأهلى الأسبوع 34

في كأس مصر

الزمالك 3 / 1 حرس الحدود دور 32

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، بينما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وتعود آخر مواجهة بينهما إلى 27 أغسطس الماضى في آخر مباريات الدورى الموسم الماضى الذى حسم الأبيض لقبه، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك.