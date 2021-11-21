شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النادي الاهلي يواصل صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعد إقامة مباراتين اليوم الأحد في الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

تعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

وشهدت الدقيقة 30 احتساب ركلة جزاء لفاركو بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على سيف تقا، فشل فى إحرازها رامى صبرى مدافع فاركو بعدما حاول تسديدها على طريقة "بانينكا" الشهيرة.

فيما كلف عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا، فريقه الهدف الأول أمام فاركو بعد وقوعه فى خطأ بمرور الكرة بين أقدامه بعد تسديدة أحمد شريف، لاعب فاركو، فى المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية بافتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الأحد كالتالي: