شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود عاشور مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولى محمود عاشور مواجهة الزمالك والبنك الأهلى التي ستجمعهما في الثامنة مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون محمود عاشور كل من: محمود أبو الرجال وأحمد توفيق مساعدين، ونادر قمر الدين حكم رابع، ومحمد معروف حكم لتقنية الفيديو وشهاب راشد مساعد حكم الفيديو.

وأدار محمود عاشور 26 مباراة للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى، حيث حقق الأبيض الفوز في 21 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 38 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 12 ضربة جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، بينما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وتعود آخر مواجهة بينهما إلى 27 أغسطس الماضى في آخر مباريات الدورى الموسم الماضى الذى حسم الأبيض لقبه، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك.