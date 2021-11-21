شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: استمرار غياب كهربا وطاهر لأسباب فنية ولا توجد مشاكل مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استبعادهما من قائمة مباريات الفريق الأحمر.

وشدد المصدر على أن استبعاد الثنائي من قائمة الأهلي لأسباب فنية بحتة ولا يوجد مشاكل أو أزمات بين موسيماني والثنائي كهربا وطاهر، وأن استبعادهما وفقا لرؤية فنية فى ظل وجود لاعبين لديهم أولوية لدى المدرب الجنوب أفريقى عن الثنائى، لاسيما أنه يرغب فى منح الفرصة لأكثر من لاعب.

وأضاف المصدر، أن موسيماني يرغب فى أن يكون هناك دور لأكثر من لاعب فى الخط الأمامي، مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني، والذين يجتهدون فى التدريبات وفى الأوقات التى يشاركون بها كبدلاء في مباريات الأهلي.

وشدد المصدر على أن كهربا وطاهر الأخيرين فى ترتيب موسيماني وفقا لحساباته الفنية في اختيار قائمة مباريات الأهلي، وعقد جلسة مع الثنائي وأبلغهما بموقفه تجاههما وطالبهما ببذل الجهد لكى يكون لهما دور مع الفريق الأحمرالفترة القادمة مع ضغط المباريات ووعد بمنح كل اللاعبين فرصة المشاركة فى المباريات.