شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعتمد تشكيل لجنة التخطيط والتطوير والتعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، تشكيل لجنة التخطيط والتطوير، ولجنة التعاقدات بشكل رسمي.

ويتولى سمير نصر رئاسة لجنة التخطيط والتطوير التي تتولي مسئولية إنشاء الإدارة التقنية الجديدة للنادي ”مركز الاسماعيلي لتحليل البيانات” وتطوير بعض الجوانب الاستثمارية والتسويقية بالنادي، بالإضافة إلى تواجده ضمن لجنة التعاقدات مع كل من: أحمد سمير فرج نجم الاسماعيلي السابق، وأحمد الشيخ العضو السابق بلجنة التعاقدات، حيث بدأت اللجنتان العمل على كافة الملفات المُكلفين بها.

كما بدأ الثنائي سمير نصر والمستشار نهاد حجاج العمل على مشروع إنشاء شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي بالنادي وإطلاق شركة الإسماعيلي لإدارة كرة القدم لتحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، ومواكبة التغييرات السريعة التي تشهدها الساحة الرياضية.

ويستعد النادي الإسماعيلي، لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ينوي توفير طلبات الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني خوان براون، لإعادة بناء الفريق من جديد وتصحيح المسار، من أجل العودة إلى التواجد بين الأندية الكبار في جدول الدوري والمنافسة على الألقاب، كما اعتاد النادي منذ تأسيسه.