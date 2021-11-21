شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 21 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مروان حمدى لاعب سموحة، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 4 أهداف لكل منهما، بعد إقامة مباراتين في الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى اليوم الأحد 21 /11 /2021.

وحقق فاركو الفوز على سيراميكا بهدف نظيف عن طريق أحمد شريف، وتعادل الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة بدون أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري

تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.