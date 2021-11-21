- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 21 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل مروان حمدى لاعب سموحة، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 4 أهداف لكل منهما، بعد إقامة مباراتين في الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى اليوم الأحد 21 /11 /2021.
وحقق فاركو الفوز على سيراميكا بهدف نظيف عن طريق أحمد شريف، وتعادل الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة بدون أهداف.ترتيب هدافي الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري
تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة قفز فاركو إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقائين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما بقى سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.
تعادل المقاصة مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتقى فريق المقاصة للمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في اثنين وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاءين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.