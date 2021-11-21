شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إعلان قائمة مباراة غزل المحلة غدا الاثنين، والسفر إلى المنصورة للمبيت بها قبل مواجهة المحلة، وترتيبات التحضير لانتخابات النادي يوم الجمعة المقبل.

كشف مصدر بالنادي الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استبعادهما من قائمة مباريات الفريق الأحمر.

وصل فريق النادي الاهلي لكرة القدم إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا فى الدورى العام. وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام فندق إقامة الأهلى، بعد تجمع العشرات من مشجعي النادي أمام الفندق.