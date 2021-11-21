شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إعلان قائمة مباراة غزل المحلة غدا الاثنين، والسفر إلى المنصورة للمبيت بها قبل مواجهة المحلة، وترتيبات التحضير لانتخابات النادي يوم الجمعة المقبل.
كشف مصدر بالنادي الأهلي أسباب استمرار خروج محمود كهربا وطاهر طاهر لاعبي الفريق الأحمر من قائمة مباراة غدٍ أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم استبعادهما من قائمة مباريات الفريق الأحمر.
بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق بمدينة أبو ظبي في شهر ديسمبر المقبل، ضمن تحضيرات الأهلي على هامش توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.
أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادى، وإبراز الاثنين معا للمستشار فى كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا، الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في المران الصباحي اليوم.
قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران الصباحى اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين.