شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يبحث عن الفوز الأول أمام الزمالك تاريخيا في المواجهة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث خالد جلال، المدير الفني لنادى البنك الأهلى، عن الفوز الأول له أمام الزمالك تاريخيا، في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحقق خالد جلال أي فوز على الزمالك في 3 مباريات لعبها أمام الفريق الأبيض، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراتين، مع كل من البنك "مباراتين" وأف سى مصر مباراة.

وتعود آخر مواجهة بين خالد جلال والزمالك إلى 27 أغسطس الماضى في آخر مباريات الدورى الموسم الماضى الذى حسم الأبيض لقبه، مع البنك الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، تقدم أيمن حفنى للزمالك وتعادل كريم بامبو للبنك.

يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين، وخسر مثلها، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويتطلع خالد جلال، المدير الفني للبنك الاهلى، لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك، سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، خاصة أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة في المسابقة، وكان ندًّا كبيرًا للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز.