شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: مباراة استثنائية والحظ خدم فاركو بسبب حالة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على خسارة فريقه بهدف دون رد أمام فاركو، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى، فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية اليوم.

وقال هيثم شعبان فى تصريحات عقب المباراة، "ماتش فى ظروف صعبة بسبب المناخ.. الملعب عبارة عن بركة مياه، حاولنا تغيير أسلوبنا وشكلنا".

وأضاف هيثم شعبان، "ماتش استثنائي.. كان فيه حظ لفاركو كبير بسبب الجو.. كان لنا الغلبة بشكل أكبر، خسرنا 3 نقاط لكن هذه كرة القدم وليست نهاية العالم ونتقبل الهزيمة.. كافحنا لآخر دقيقة ومتعودين على كدة وبشكر اللاعبين على مجهودهم".

واختتم مدرب سيراميكا قائلا، "كان فيه صعوبة بسبب تكتل فاركو داخل منطقته بعد الهدف.. بعد تغيير شريف دابو غيرنا طريقة اللعب وسنحت لينا هجمات كتير بعدها".