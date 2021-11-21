شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة غزل المحلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، مباراة الأهلى أمام غزل المحلة على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، للحكم الدولى محمد الحنفى.

وأدار الحكم محمد الحنفى 28 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة غزل المحلة، استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 19 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 38 مناسبة وكارت أحمر واحتسب 9 ركلات جزاء للفريق.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري بصافرة محمد الحنفى.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة، بعدما حقق فوزا مهما على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع طلائع الجيش سلبيا فى نفس الجولة.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى 3 مايو 2021 فى الأسبوع الـ19 من منافسات الدورى الموسم الماضى، والتى حقق فيها المحلة فوزا مهما على الأهلى بهدف نظيف من تسديدة صاروخية من أشرف سيد.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.