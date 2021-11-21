شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مؤقتا بيانا رسميا أعلنت فيه انتهاء مهمتها مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات على مجلس الإدارة.

فاركو يواصل صحوته بانتصار ثانٍ ويلقن سيراميكا الهزيمة الأولى بالدورى

تلقى سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

احتل منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى الترتيب العام لبطولة العالم التى تقام فى دبى بعد تحقيق لاعبى المنتخب 8 ميداليات متنوعة فى البطولة.

الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات السفر للإمارات بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق بمدينة أبو ظبي في شهر ديسمبر المقبل، ضمن تحضيرات الأهلي على هامش توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسى عصر اليوم استعداداً للقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام.

الأهلي يخصص 4 جراجات لاستقبال سيارات الأعضاء فى انتخابات الجمعة

حرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي على استئجار العديد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء والتيسير عليهم أثناء المشاركة فى الانتخابات المقر لها الجمعة المقبل بمقر النادى بالجزيرة.

للمباراة الثالثة على التوالي، خرج محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

تلقى اتحاد الكرة، موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التى ترغب الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى.

يطير المغربى وليد الكرتى والتونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلادهما بعد الانتهاء من المشاركة مع بيراميدز فى مواجهة إيسترن كومبانى، المقرر إقامتها مساء غد الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل الانضمام لصفوف منتخبى بلادهما.

أُغلق باب الترشح على انتخابات نادي إنبى بترشح 49 مرشحا، منهم 3 على الرئاسة، هم: مصطفى الأمير وأيمن الشريعى ووائل لطفى، على أن تقام انتخابات النادي يوم الأربعاء المقبل 24 نوفمبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساءً.