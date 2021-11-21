شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتفاؤل وتصحيح أخطاء أبرز ملامح مران المصرى الأخير استعدادا للجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصرى البورسعيدى تدريباته مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب.

وسيطر الحماس على مران الفريق الذى شهد أهتمام الشعباني بالجوانب التكتيكية، سواء التمركز أو الانتشار بعرض الملعب لخلق المزيد من الفرص.

وأوقف الشعباني التدريبات أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين سعيا للخروج من كبوة النتائج السلبية، حيث تعادل الفريق في مبارياته الأربع الأولى.

اجتمع التونسى معين الشعباني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي المصري البورسعيدي، باللاعبين في الساعات القليلة الماضية لتحذيرهم من استمرار النتائج السيئة، بعد التعادل في أول 4 جولات وعدم تحقيق اي انتصار حتى الآن.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أي لاعب يقصر في الالتزام بالتدريبات أو الأداء في المباريات، موضحا أن بعد صرف نصف مستحقاتهم لم يكن هناك أي سبب للتخاذل في مباراة بيراميدز الأخيرة والتي خطف فيها الفريق نقطة التعادل بشق الأنفس رغم أفضلية بيراميدز في اللقاء.

وانتزع المصرى البورسعيدى، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.



مران المصرى (1)



مران المصرى (2)



مران المصرى (3)