شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من قوة المحلة على أرضه قبل مواجهة غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسمياني، لاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، لاسيما أن المحلة يجيد اللعب على أرضه، بخلاف أن اللقاء سيقام فى حضور جماهيره الأمر الذى يزيد من دوافع ممثل الغربية قبل موقعة الغد.

وحث موسيماني وجهاز الأهلي اللاعبين ليكونوا أكثر فاعلية من بداية المباراة، كما حدث في المباريات الماضية وألا يمنحوا فرصة للمحلة فى الاستحواذ على اللعب أو اختراق الخطوط الحمراء والضغط المبكر على لاعبي المحلة، كما طالبهم بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى الخصم وتسجيل هداف مبكرة من أجل حسم المباراة لصالحهم.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏