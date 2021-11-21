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الحنفى حكماً لمباراة الأهلى والمحلة وعاشور للزمالك والبنك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تشهد إقامة 5 مباريات.

وجاءت كالتالى..

غزل المحلة × الأهلى
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الزمالك × البنك الأهلى
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بيراميدز  ×  "إيسترن كومبانى
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سموحة × طلائع الجيش
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الجونة x المصري

 

المصرى والجونة
المصرى والجونة

ومن جهته علق عصام عبد الفتاح، على الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في مباريات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة ، قائلا: "مكنتش حابب أطلع أتكلم في الاعلام وبنفكر نعين متحدث إعلامي للجنة الحكام لأنه واضح إن فيه ناس كلامي مش خفيف عليهم".

وقال في تصريحات  "أشكر المحللين اللي حللوا حالة لعبة الهدف الملغي للمقاولون العرب في مرمى المقاولون بشكل منطقي وبخص بالاسم سمير عثمان وأحمد الشناوي قال إنه تسلل، والحالة دي لو مفيش فار قرار الحكم المساعد لازم يكون مصدق وتمركز الحكم المساعد ولا أروع".

وأضاف: "الهدف تسلل مليون في المية وعلى مسئوليتي الشخصية والصورة التي خرجت في التلفزيون هي الخاطئة، وهناك صورتان خرجتا في الفار واللي ظهرت على التلفزيون هي الصورة الخاطئة وسنحاسب من أخرج هذه الصورة".

وتابع: "لما اتعمل الخط بشكل صحيح أظهر وجود حالة تسلل، ولا يوجد لعب في الخطوط والحكام عندهم ضمير، وبقول للمحليين اللي اجزموا أن اللعبة هدف جبتوا منين الدليل".

استطرد: "قرار الفار في إلغاء ركلة جزاء للمقاولون بسبب لمسة اليد صحيح من الفار، ولعبة أفشة في يد المقاولون لا توجد بها ركلة جزاء لأنه لا يوجد تعمد لعب الكرة باليد".

وعن طرد حمدي فتحي، قال: "لما يرتكب المدافع مخالفة ضد المهاجم وببيكون في مواجهة مع المرمى بيكون القرار طرد، ولا توجد لمسة يد على لاعب المقاولون في كرة الطرد، اللاعب كان يسيطر على الكرة وهي فرصة محققة واقرب لاعب من الأهلي على بُعد 5 أمتار وحكم الفار عمل مباراة كبيرة وحكم الفار يستحق 8.5 من عشرة".

واختتم: "أشكر الحكام على ادائهم في هذا الأسبوع من خلال الأخطاء التي تم رصدها، ومن خلال المحللين، ولا يوجد تحكيم بدون أخطاء، وهذا مستحيل، ونحتاج الدعم من الجميع للحكام، ونحتاج من يساعدنا على التطوير".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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