شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل فندق الإقامة بالمنصورة استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق النادي الاهلي لكرة القدم إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا فى الدورى العام. وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام فندق إقامة الأهلى، بعد تجمع العشرات من مشجعي النادي أمام الفندق.

ويدخل فريق الأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.